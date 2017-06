François (L'amour est dans le pré) : Marie-Line est partie avec leur fils !

En 2014, François, l'éleveur de vaches laitières et de chevaux, est tombé fou amoureux de Marie-Line. Très vite, la jeune femme a emménagé chez lui et ils ont eu un enfant. Un petit garçon qu'ils ont prénommé Marceau, né le 21 juillet 2015. Mais voilà, rien ne va plus aujourd'hui.

Dans les pages du dernier Télé Poche, le participant au programme qui dévoilera sa 12e saison le 19 juin prochain, a révélé que sa compagne lui avait "joué un drôle de tour". "Elle est partie de la maison le 12 août, l'an dernier, cinq jours après le baptême de notre fils", explique-t-il. Une annonce choc.

Le fan de Johnny Hallyday a ensuite tenté de comprendre ce qu'il s'était passé et, selon lui, Marie-Line n'aimait pas la vie à la ferme : "Elle ne s'y plaisait pas. Elle ne s'est liée avec personne au village. Elle s'ennuyait peut-être." Puis, il révèle qu'après la naissance de leur fils, elle s'est rendue huit fois chez elle, en Bretagne.

Loin d'elle et de son fils, François essaie à présent de se rendre le plus possible chez Marie-Line, à 800 kilomètres de chez lui puisqu'il vit en Franche-Comté. "Parfois, j'espère encore qu'elle va revenir et que tout s'arrangera", conclut-il. On le lui souhaite...