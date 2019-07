François Sarkozy et Vincent Perez réunis pour un grand déjeuner pères-filles

C'était au départ un déjeuner "Père et Fils" puis il s'est transformé en "Père et Fille". La 14e édition du traditionnel rassemblement familial a eu lieu le 20 juin 2019 au Café de la Paix, à Paris. L'occasion pour des personnalités issues de milieux très différents de se retrouver.

Cette fois-ci, François Sarkozy – petit frère de l'ancien président Nicolas Sarkozy mais également ancien interne des hôpitaux de Paris, fondateur de l'émission web de la santé Tous pour la santé et président de FSNB Health & Care, cabinet de Conseil en Stratégie spécialisé dans la Santé – était présent. Le spécialiste de la santé était accompagné de ses deux filles Anastasia et Katinka, des prénoms sans aucun doute en lien avec les origines hongroises de Pál Sárközy de Nagy-Bocsa, le père de François et Nicolas Sarkozy.

De son côté, Vincent Perez a partagé ce grand déjeuner organisé par Christophe Laure, directeur régional et directeur général de l'InterContinental Paris Le Grand, avec sa fille Iman. Le visage et l'allure d'Iman Perez ne vous sont pas inconnus, rien de surprenant puisque la jeune femme 20 ans est mannequin et cavalière. La fille de Vincent Perez et de l'ancien mannequin Karine Silla, signée dans l'agence Next, a fait des shootings avec des chevaux sa spécialité. Un très joli moyen de regrouper ses deux passions.

Patrick de Carolis et sa fille Joséphine, Jean-Louis Debré et sa fille Marie-Victoire, Philippe Labro et sa fille Clarisse, Bernard de La Villardière et sa fille Caroline ou encore Franck Provost et sa fille Olivia et Nelson Monfort et sa fille Isaure étaient également présents.

Ces nombreux convives ont été régalés par le chef Laurent André qui a pris le contrôle des cuisines de l'hôtel InterContinental Paris Le Grand et du Café de la Paix en 2016, après sept années de collaboration au Royal Monceau – Raffles Paris.