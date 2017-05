François-Xavier Demaison en deuil : Sa grand-mère est morte

Récemment vu dans des comédies telles que Les Têtes de l'Emploi et Jour J, François-Xavier Demaison n'a pourtant pas la tête à rire en ce moment. L'acteur français vient de perdre sa grand-mère Andrée-Claude Demaison (née Aublanc). Dans une mention extraite de la section du Carnet du jour du Figaro (édition du 11 mai 2017), on apprend que la grand-mère du comédien et humoriste est décédée à l'âge de 95 ans. Un "rappel à Dieu" survenu le dimanche 7 mai.

Les enfants d'Andrée-Claude, Jack Demaison et Patrice Grelard, ont ainsi annoncé la triste nouvelle, avec le concours de François-Xavier et de ses trois frères et soeurs (Céline, Thibault et Laetitia), mais aussi des petits-enfants dont Sasha, sa fille née en 2007 de son union avec Emmanuelle, une attachée de presse.

De sa grand-mère, il en disait beaucoup de bien. À L'Express en septembre 2012, il racontait qu'elle avait pour habitude de lui chanter "Une chanson douce, d'Henri Salvador" avant de s'endormir. "Douce comme l'est ma grand-mère. Enfant, j'étais très proche d'elle, et je le suis toujours", racontait-il à l'époque. Et de poursuivre : "Elle faisait d'affreuses purées pleines de grumeaux et donnait des cours de soutien dans les banlieues. C'est une bonne personne, dont je suis fier."

François-Xavier Demaison doit également à sa grand-mère son appétit pour le spectacle. "Elle avait joué au piano à quatre mains avec Louis de Funès, autrefois", avait-il révélé à l'Obs en juin 2016.

Les funérailles auront lieu en l'Église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine le lundi 15 mai à 10h30. L'inhumation aura ensuite lieu dans le caveau familiale du cimetière de Saint-Martial-le-Mont, dans la Creuse, où repose le grand-père de François-Xavier, Guy Demaison, décédé en 2009.