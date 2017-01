François-Xavier Demaison s'installe avec sa belle Anaïs : "Ma bouffée d'oxygène"

Tout sourit à François-Xavier Demaison, sur scène, au cinéma – dernièrement dans Les Têtes de l'emploi – et dans sa vie personnelle. Pourtant, rien n'était joué pour celui qui fut un adolescent un peu complexé et qui a suivi la voie que ses parents avocats avaient tracée pour lui. Après les attentats du 11-Septembre, il quitte son poste de fiscaliste à New York pour tenter de réaliser son rêve, devenir comédien. Plus de quinze ans plus tard, l'artiste se confie à Paris Match où il dresse un bilan très positif de sa vie.

Il pose avec sa compagne Anaïs Tihay avec qui il vient de s'installer, sa complice et sa joie de vivre. François-Xavier Demaison l'a rencontrée lors d'une soirée mondaine où il était l'un des convives, tandis qu'elle faisait partie des organisateurs : "Je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante que la plupart des invités !" Les deux amoureux viennent d'univers différents, mais partagent les mêmes valeurs : "En voyant débarquer l'acteur parisien que j'étais, les membres de sa famille se sont montrés un peu méfiants. Quand ils ont constaté que j'étais sincère, ils m'ont adopté. J'en suis très heureux car je les adore." Celui qui a incarné Coluche au cinéma est aux anges : "Elle est ma bouffée d'oxygène. Elle m'aide à prendre du recul, à positiver."

Avec Anaïs, originaire de Perpignan, "très fine tout en ayant du caractère", il a construit un beau foyer pour lui, mais également pour sa fille Sasha (9 ans), issue de sa précédente relation : "Elle est drôle, belle intelligente, elle a une vraie profondeur... C'est une petite fille rare. Je suis fou d'elle."

Aux commandes de la direction de théâtre de l'Oeuvre avec Benoît Lavigne, à l'affiche de son one-man show à L'Olympia du 19 au 29 janvier et producteur-acteur de la série Quadras pour M6, François-Xavier Demaison ne chôme pas. Une carrière qu'il a pu lancer à force de détermination, de talent, de travail mais aussi de rencontres. Samuel Le Bihan, en effet, le repère en 2002 lors d'un de ses spectacles et propose de le produire. Le succès viendra et l'amitié perdurera : "Aujourd'hui, Samuel est le parrain de ma fille et je suis le parrain de la sienne."

