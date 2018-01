Françoise Dorin : Mort de la grande auteure et comédienne, compagne de Jean Piat

La romancière, auteure de chansons et comédienne Françoise Dorin est morte le 12 janvier 2018 des suites d'une longue maladie quelques jours avant son 90e anniversaire, a annoncé à l'AFP son petit-fils. "Ma grand-mère est décédée ce matin à l'hôpital de Courbevoie (Hauts-de-Seine). Elle était malade depuis plusieurs années", a indiqué son petit-fils Thomas Mitsinkides, fils de Sylvie Poirier, la fille de Jean Poiret et Françoise Dorin. Depuis 1975, l'artiste était la compagne de Jean Piat, aujourd'hui âgé de 93 ans, qui l'a accompagnée jusqu'au bout.

Originaire de Paris et fille du célèbre chansonnier René Dorin, elle débute comme comédienne avec Michel Piccoli et Roger Hanin. Puis elle travaille pendant trois ans dans les revues de son père au théâtre des Deux Ânes. Avec Perrette Souplex et Suzanne Gabriello, elle crée le trio baptisé Les Filles à Papa. À partir de cette époque, Françoise Dorin va écrire de nombreuses chansons comme Que c'est triste Venise en 1965 pour Charles Aznavour qui remporte un grand succès.