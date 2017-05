Françoise Nyssen : Le drame intime de la nouvelle ministre de la Culture...

Inconnue du grand public, Françoise Nyssen a été nommée, mercredi 17 mai 2017, ministre de la Culture. Cette femme de lettres, dont la nomination, contrairement à d'autres membres du gouvernement, n'a fait tousser personne, a même été plutôt saluée par le monde médiatique et politique. On en a appris un peu plus sur la nouvelle ministre...

Âgée de 65 ans, Françoise Nyssen est née à Bruxelles et elle est surtout connue pour être la fille d'Hubert Nyssen, fondateur de la maison d'édition Actes Sud. Elle en est, depuis plusieurs années maintenant, la présidente, et peut se targuer du succès rencontré par son entreprise puisque la maison d'édition a notamment publié trois auteurs honorés par le Goncourt, une auteure auréolée du Prix Nobel (Svetlana Aleksievitch, d'ailleurs annoncée morte ce jeudi 18 mai par un faux compte Twitter au nom de la nouvelle ministre) et est aussi derrière le succès français de la saga Millénium.

Discrète, Françoise Nyssen a bâti une solide carrière en parallèle de sa vie de famille. Ainsi, un temps employée comme fonctionnaire par l'État français dans l'urbanisme, elle s'arrangeait pour tout concilier. "J'arrivais tôt, déjeunais tôt pour partir tôt et m'occuper de mes deux enfants", a-t-elle confié à Libération. Ses enfants, c'est un socle. Pourtant, il a été mis à mal par la mort de son fils David, qui s'est suicidé en 2012. Un enfant "différent", comme elle le dit pudiquement dans des propos rapportés par Le Parisien. Le jeune homme était dyslexique et dyspraxique (une maladresse pathologique qui rend très difficile certains gestes simples comme faire ses lacets ou tenir des couverts). Depuis, à l'instar d'une Bernadette Chirac elle aussi marquée par la perte d'un enfant, Françoise Nyssen a fait du drame de sa vie une oeuvre plus belle. Elle a fondé l'école Domaine du possible, qui suit de la maternelle au lycée des enfants ne pouvant pas s'épanouir dans un cursus classique.

