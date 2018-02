Frank Delay (2be3) : Sa belle pensée pour Filip Nikolic, 8 ans après sa mort

Le 16 septembre 2009, Filip Nikolic est mort subitement à l'âge de 35 ans. Un décès qui a bien sûr bouleversé ses camarades du boys band 2 Be 3, Franck Delay et Adel Kachermi. D'ailleurs, plus de huit ans après sa disparition, il manque encore à ses amis.

Mardi 20 février 2018, Frank a publié sur son compte Instagram un tendre cliché. Prenant la pose devant une salle de gymnastique nommée en hommage au défunt chanteur devenu acteur et inaugurée en 2010 par Nathalie Kosciusko-Morizet, il a écrit en légende : "Toujours une pensée pour fitch #filipnikolic. Plus on parle de lui moins on l'oublie #retourauxsources #Longjumeau."

La ville de Longjumeau est très symbolique puisque c'est celle où les deux stars ont passé leur enfance et où elles se sont connues.