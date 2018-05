Frank Delay (2Be3) vit séparé de sa chérie : "Elle subit un peu cette vie"

Interrogé par le magazine Closer, alors qu'il fait la promotion de son spectacle musical Boys Band Forever, le sympathique Frank Delay a fait quelques intimes confidences. S'il a évoqué la vie privée de son ancien complice Adel, il a aussi parlé de la sienne.

A 44 ans, Frank Delay est le papa de trois enfants : Jay-Lee (17 ans) et Kezian (15 ans), deux garçons nés d'une précédente relation, et Lana (3 ans), dont la maman est sa compagne actuelle. "Je suis en couple avec la maman de Lana, mais nous faisons appartements séparés. J'ai la garde de mes garçons une semaine sur deux. Ma compagne a déjà deux enfants de son côté. Ce qui, avec Lana, ferait cinq enfants dans l'appartement, plus nous deux, cela ferait sept ! Je préfère conserver un foyer avec mes fils", a-t-il confié.

L'ancien chanteur reconverti avec succès sur les planches - il joue notamment dans Si j'avais un marteau et Un bébé nommé désir - ajoute : "Ce n'est pas évident pour la mère de Lana. Elle subit un peu cette vie. Mais je crois que c'est pour le bien de tout le monde." Frank Delay fait toujours très attention à ne pas trop en dire sur la femme de sa vie mais on sait qu'il avait cependant déjà révélé être avec elle depuis plus de dix ans et, qu'ensemble, ils s'offrent des plaisirs coquins en raison de la bisexualité de madame...

Sa vie avec ses fils semble bien se passer et Frank Delay relate même que ses garçons l'ont déjà vu sur scène. "Mes fils me chambrent carrément. Je les soupçonne d'être un peu fiers quand même car papa se maintient malgré tout", dit-il. Il est vrai que le beau gosse fait souvent tomber le t-shirt sur scène et qu'il peut être fier de son corps de rêve !

L'interview de Frank Delay est à retrouver dans Closer en kiosques depuis le 4 mai 2018.

Thomas Montet