Frank Delay : A 44 ans, l'ex-membre des 2Be3 s'exhibe toujours torse nu !

La France a découvert Frank Delay au milieu des années 90 avec le succès phénoménal du boysband 2Be3 dont il faisait partie aux côtés de ses amis d'enfance, le regretté Filip Nikolic et Adel Kachermi. Un peu plus de vingt ans plus tard, l'artiste aujourd'hui âgé de 44 ans est toujours aussi beau gosse et nous le fait savoir !

C'est en effet sur son compte Instagram où il est suivi par un peu plus de 4700 admirateurs que Frank, aujourd'hui comédien quand il ne tourne pas à travers la France avec son groupe Génération Boys Band, a décidé de se rappeler à notre bon souvenir en prenant la pose torse nu, comme au bon vieux temps ! "Concert à Alizay, j'ai fini torse nu mais on a eu très chaud sur scène en même temps !!! Je sais pourquoi je m'entraîne", a-t-il indiqué ce 21 mai 2018 en légende d'un cliché issu justement d'un de ses concerts.

Bien entendu, ses abonnés ont beaucoup apprécié le spectacle et certains d'entre eux n'ont pas hésité à se manifester pour le lui dire. "Tu es trop trop canon", "Oh p***** ! Ce corps de dingue encore et toujours !", "Tu as raison de te mettre torse nu, au moins on en profite !", "Tu es comme le bon vin !", "Quel beau torse musclé", pouvait-on lire parmi les réactions.

Pour rappel, à 44 ans, Frank Delay est le papa de trois enfants : Jay-Lee (17 ans) et Kezian (15 ans), deux garçons nés d'une précédente relation, et Lana (3 ans), dont la maman est sa compagne actuelle.

Une chose est sûre, la compagne de Frank Delay a de quoi être fière de la plastique immuable de son chéri. Récemment interrogé par Closer à propos de sa vie de couple, le chanteur et comédien qui se produit à l'Apollo Théâtre à Paris avec le spectacle Boys Band Forever avait d'ailleurs commenté : "Je suis en couple avec la maman de Lana, mais nous faisons appartements séparés. J'ai la garde de mes garçons une semaine sur deux. Ma compagne a déjà deux enfants de son côté. Ce qui, avec Lana, ferait cinq enfants dans l'appartement, plus nous deux, cela ferait sept ! Je préfère conserver un foyer avec mes fils", avait-il confié