Frank Delay : "Ma chérie aime aussi les femmes, on se permet des choses..."

A 43 ans, l'ancien 2Be3 Frank Delay a réussi sa reconversion professionnelle, notamment sur les planches de théâtre. Le beau gosse, qui revient dans Si j'avais un marteau, a en revanche eu un peu moins de chance côté coeur. Séparé de la mère de ses enfants, il a retrouvé l'amour, mais il aborde la notion de couple très différemment...

Papa de deux enfants, Jaÿ-Lee (16 ans) et Kezian (14 ans), Frank Delay partage désormais leur éducation avec son ancienne compagne. "On n'a pas passé le fameux cap des sept ans. Ça s'est mal fini entre nous. En revanche, on a toujours eu de bons rapports pour les enfants", a-t-il confié au magazine Public. Si son couple n'a pas tenu, ce n'est pas pour autant que l'artiste est resté un coeur à prendre... "Depuis dix ans, je suis en couple avec une autre femme qui m'a donné une petite Lana (2 ans)", a-t-il ajouté. Mais, sans doute marqué par son expérience passée, il a choisi de ne pas faire comme tout le monde avec sa nouvelle amoureuse. "On n'habite pas ensemble (...) En vivant séparément, on ne s'étouffe pas", dit-il.

Avec sa chérie, Frank Delay a même construit un couple peu conventionnel mais qui s'inscrit de plus en plus dans l'air du temps, surtout pour les plus jeunes générations. La raison ? Bien qu'ils soient fidèles l'un à l'autre, ils s'accordent le plaisir de pouvoir inclure une troisième personne dans leurs relations sexuelles. "Ma chérie aime aussi les femmes. Du coup, on se permet des choses (...) Elle m'épanouit", dit-il pudiquement.