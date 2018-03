Frank Delay retrouve Allan Théo et Chris Keller sur les planches

Mercredi 28 février 2018, Frank Delay, Allan Théo et Chris Keller participaient à une conférence de presse pour faire la promotion de leur spectacle musical Boys Band Forever, à l'Apollo Théâtre, à Paris. La prochaine représentation événement se tiendra le 23 mars.

Les trois artistes ont uni leur forces pour mettre sur pied un spectacle qui devrait ravir tous les nostalgiques des chansons cultes des années 1990. Frank Delay faisait partie des 2Be3 alors que Chris Keller était membre des Gsquad. En revanche, Allan Théo a fait carrière en solo, mais c'est lui qui, dès 2015, proposa aux deux autres de lancer le groupe Génération Boys Band. Après une tournée dans toute la France, ils ont même publié un single, intitulé Fan de toi. Une nouvelle aventure pour Allan Théo, que l'on avait redécouvert contre toute attente dans le monde du porno...

Le pitch de Boys Band Forever : "Dans ce voyage dans les années 90 et la folie du phénomène boysband, découvrez l'histoire racontée par Frank des 2be3, Allan Theo et Chris des Gsquad agrémentée par de nombreux extraits de leurs plus grands tubes qu'ils interprètent en live. Leurs succès et leurs désillusions racontés avec un sens aigu de la dérision, une véritable comédie mise en scène par Hugo Rezeda qui a trouvé la juste place de la musique dans ce spectacle pour en faire une véritable presque comédie musicale. Attendez vous à rire et à avoir une envie de danser à la sortie de ce spectacle. Sérieux s'abstenir."