Frank McCourt : Le milliardaire achète un bien que convoitait Johnny Hallyday

Johnny Hallyday a été de ceux qui ont connu les grandes heures de la Côté d'Azur, de Saint-Tropez à Ramatuelle. Grand amoureux du Sud de la France, le défunt rockeur avait fait construire, à la fin des années 80, l'une des plus belles propriété de la Côte d'Azur, la Lorada, dont il s'est ensuite séparé. Habitué à la plage de Pampelonne à cette époque-là, le Taulier prenait ses quartiers à l'Épi-Plage, un établissement unique qui change aujourd'hui de propriétaire. Shahla Mauch Deyhim, qui possédait jusqu'au 16 avril 2018 ces 6300 m² composés de dix chambres et d'une suite, ainsi que d'un restaurant, se remémore ce jour où Johnny Hallyday lui a lancé qu'il était intéressé par son acquisition. "Je me souviens de Johnny qui du temps de la Lorada m'avait dit : 'Si tu vends un jour, c'est à moi !'", raconte-t-elle dans l'édition du 17 avril 2018 de Nice Matin. Shahla Mauch Deyhim a vendu, mais pas au rockeur préféré des Français, bien sûr, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier d'un cancer du poumon qui s'est généralisé.

Le successeur dont je rêvais

Celui qui a accepté de débourser 27 millions d'euros pour devenir le nouveau propriétaire de l'Épi-Plage est un milliardaire américain bien connu des Marseillais : Frank McCourt. Le riche homme d'affaires de 64 ans originaire de Boston, qui a acheté l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus en 2016 pour 15 millions d'euros, a signé la vente de l'Épi-Plage avec son aîné Drew le 16 avril à Nice. Sollicitée par de multiples acheteurs potentiels, Shahla Mauch Deyhim explique ce qui l'a poussée à accepter l'offre du milliardaire de l'OM. "C'est une vieille famille. Pas bling-bling. L'intermédiaire n'est autre que l'avocat fiduciaire qui a oeuvré pour la reprise de l'OM. Le père et ses deux fils sont venus quelques jours l'été dernier. Le contact a été excellent et ils ont été conquis par l'histoire et l'authenticité des lieux qu'ils veulent garder tels quels. (...) Je pense avoir trouvé le successeur dont je rêvais avec de vraies valeurs", confie-t-elle à Nice-Matin.

L'Épi-Plage a vu défiler de nombreuses stars sous l'ère Shahla Mauch Deyhim, françaises comme Brigitte Bardot, Eddy Mitchell ou Jean-Jacques Goldman, mais aussi américaines comme Madonna, dont elle garde le souvenir d'une célébrité "très antipathique, pas souriante avec une attitude de diva", ou Sylvester Stallone , "quelqu'un de très humble."

