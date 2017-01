Frank Michael présente sa compagne de vingt ans sa cadette, Christelle

Après tant d'années d'amour, Frank Michael revient en force avec un nouvel album, intitulé Ecouter les femmes. L'occasion pour le chanteur belge d'origine italienne de présenter la sienne ! Lors d'un récent entretien avec le magazine Nous Deux, l'homme âgé de 69 ans a dressé le charmant portrait de sa compagne Christelle. Contrairement aux rumeurs, le chanteur aux 10 millions de disques dans le monde n'a pas du tout refait sa vie avec une certaine Nathalie, puisqu'il partage depuis 12 ans le quotidien de sa chérie.

"Nous sommes pudiques et discrets mais on me le demande souvent. C'est peut-être le bon moment car c'est une histoire d'amour qui dure depuis douze ans. Je l'ai rencontrée lors d'une croisière au cours de laquelle je chantais. Ce fut un grand coup de foudre. Elle venait souvent à mes spectacles d'ailleurs...", a-t-il raconté.

Depuis, le couple file le parfait amour, et ce malgré leur grande différence d'âge - de 20 ans tout de même. "L'âge n'a aucune importance entre nous. Ce ne fût pas déterminant pour moi. Elle est mon épaule, je l'écoute toujours au même titre que j'écoute ma fille qui est de la même génération qu'elle. Elles s'entendent d'ailleurs très bien", a-t-il précisé.

A ses côtés, Frank Michael "a l'impression d'avoir le même âge qu'elle". Il faut dire qu'il veille à préserver sa santé. "Je fais attention à ce que je mange, je prends soin de moi. Je fais beaucoup de sport, de l'équitation, de la natation et du jogging", a-t-il déclaré. Ce qui ne l'a pas empêché de frôler "l'AVC et la paralysie", il y a quelques temps.

Un déclic pour le chanteur désormais "davantage à l'écoute de son corps", et de son coeur ? "Je ne me suis jamais marié. On n'en parle pas, mais j'avoue que le mariage serait une façon de la protéger des aléas de la vie. Si je lui demande de m'épouser, je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle acceptera", a-t-il conclu. Ne lui reste qu'à faire sa demande !

Coline Chavaroche