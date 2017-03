Frank Michael : Son petit tacle à Renaud...

Alors qu'il entame sa nouvelle tournée, faisant suite à la sortie du disque Écouter les femmes, le chanteur Frank Michael s'épanche sur ses goûts musicaux dans les pages du Parisien magazine. L'occasion de découvrir que l'artiste de 69 ans, qui a retrouvé l'amour, n'a pas sa langue dans sa poche...

Quand Frank Michael n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, il le dit ! Ainsi, il confesse volontiers ne pas accrocher avec la nouvelle musique de Renaud. "Il y a beaucoup de chansons de Renaud que j'adore. J'écoute encore en boucle Mistral gagnant... Mais son dernier album me plaît beaucoup moins. J'ai l'impression qu'il n'avait pas envie de le faire. Il en avait besoin ! C'est différent. Et ça se ressent. Je trouve ses textes moins sincères. Ses chansons n'ont plus la même puissance émotionnelle", a-t-il déclaré au magazine.

Frank Michael fait aussi d'autres confessions musicales puisque le chanteur avoue avoir un faible pour... Justin Bieber ! "C'est l'une des idoles de ma petite-fille. Et, à force de l'écouter avec elle, j'avoue que je suis en train de tomber sous le charme, moi aussi. Nous sommes même allés le voir en concert à Anvers, en Belgique. Le show était incroyable. (...) Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie", a-t-il dit. Un autre artiste que le chanteur aime bien et qui est aux antipodes de son propre style, c'est le DJ David Guetta. Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences...

Thomas Montet

L'interview de Frank Michael est à lire dans Le Parisien magazine, en kiosques le 17 mars 2017.