Frank Pellegrino : Mort de l'emblématique acteur des Soprano

Les fans se souviendront de l'intensité de ses face-à-face avec le regretté James Gandolfini dans la série Les Soprano. Frank Pellegrino, acteur américain connu notamment pour son rôle d'agent du FBI Frank Cubitoso dans la série HBO, est mort le 31 janvier des suites d'un cancer du poumon au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, à New York. Il avait 72 ans.

Le comédien s'était révélé en 1990, au début de sa carrière, en campant le gangster Johnny Dio dans le film culte Les Affranchis. On l'avait ensuite retrouvé dans la petite lucarne avec New York Undercover, puis en maire dans Copland. De 1999 à 2004, il tiendra l'un des rôles emblématiques de la série The Sopranos, qui restera comme le plus grand succès de sa carrière. Sa dernière apparition remontait à 2015 et une participation à un épisode de la sitcom Odd Mom Out.

Il fréquentait DiCaprio, Douglas, Nicholson

Outre sa carrière sur le petit et le grand écran, l'acteur américain était aussi propriétaire d'un restaurant italien très réputé dans le quartier d'Harlem, à New York, le Rio's, où il n'était pas rare de croiser Michael Douglas, Woody Allen, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio ou encore le rappeur Jay Z.

"Nous avons perdu une partie de New York aujourd'hui avec la disparition de Frankie, a commenté Bo Dietl, un ami proche de l'acteur et candidat à la Mairie de New York. Malgré sa maladie, Il était toujours optimiste. Mon meilleur ami va me manquer, il était l'un des gars les plus courageux que je connaisse. Il n'y a personne comme lui, c'était une étoile."