Frankie Muniz : Sa résidence inondée à cause de... son chat !

Frankie Muniz a raconté ses mésaventures sur Twitter, en ce mois de novembre 2018. L'acteur, qui était récemment en France, a ainsi révélé avoir retrouvé sa maison complètement inondée sous presque 1 mètre d'eau !

"Je suis rentré chez moi après les obsèques de mon oncle et j'ai retrouvé quatre des cinq étages de ma résidence sous 1 mètre d'eau. Tout ce que je possédais avait été détruit. Chaque mur, chaque oeuvre d'art, photos personnelles, mobilier. Tout cela à cause de mon chat qui a accidentellement ouvert un robinet de l'évier il y a quelques jours alors que nous étions absents", a écrit l'ancien acteur de Malcolm. Et d'ajouter : "Je suis bouleversé et épuisé après une semaine difficile avec la perte de mon oncle Skip, 45 heures de voyage pour aller en France et revenir puis trouver ce désastre. J'ai plus pleuré hier et aujourd'hui que pendant toute ma vie."

Heureusement, dans cette épreuve, Frankie Muniz (qui présente actuellement Dancing With the Stars Juniors) peut compter sur sa chérie Paige Price. "Dieu merci j'ai @paigey_price pour m'aider à traverser cela. Je serais perdu sans elle. Elle est tellement forte et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ça sonne ridicule mais je vous jure que c'est la vérité", a-t-il amoureusement écrit.