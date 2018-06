Franz-Olivier Giesbert et Valérie Toranian se sont mariés !

La saison des mariages bat son plein ! Après quinze ans d'amour, le chroniqueur de Thierry Ardisson et l'ancienne patronne du magazine Elle et qui dirige aujourd'hui la revue des Deux Mondes, viennent de s'unir. Ce 16 juin 2018, à 11h30 Franz-Olivier Giesbert et Valérie Toranian se sont unis à Marseille, entourés de leurs proches.

L'ancien rédacteur en chef du Point a pu profiter de l'événement malgré ses béquilles. Comme le montre une heureuse photo publiée par Richard Findykian (Adjoint au Maire Marseille), ce dernier a misé sur une simple chemise bleue, un chapeau de paille et une cravate rouge, quand l'heureuse mariée de 56 ans a misé sur une robe blanche épurée. Parmi les convives, François Hollande et Julie Gayet ont pris part aux festivités, ainsi que de nombreux invités comme PPDA, Hervé Gattegno le rédacteur en chef du JDD et non loin de Christian Estrosi, venu en famille avec Laura Tenoudji et leur petite fille Bianca.