Franz-Olivier Giesbert, le canular de sa fausse chute : "J'étais pas convaincu"

Sa fausse chute avait impressionné les téléspectateurs des Terriens du dimanche ce 21 octobre 2018 sur C8, Franz-Olivier Giesbert est revenu sur cette mise en scène lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star.

D'entrée de jeu, le journaliste et éditorialiste de 69 ans a expliqué pourquoi chacune de ses entrées était à ce point travaillée (arrivée sur un lit, en voiturette de golf... et dimanche dernier remplacé par un cascadeur !). "Mon accident du genou est survenu en mai dernier et j'en ai pour un an à avoir du mal à me déplacer. Je suis un poids pour l'émission ! (...) Je pourrais, bien sûr, descendre l'escalier des Terriens du dimanche mais je ne le ferais que très lentement, ça ne serait pas bon pour le rythme de l'émission", a-t-il avoué avant d'en dire plus sur sa réaction quand on lui a proposé le canular de la grosse chute. "Quand ils m'ont soumis l'idée, je n'étais pas forcément très convaincu. Mais, pour être franc, je n'avais pas du tout pensé que cette séquence ferait autant de bruit. Ça a pris des proportions incroyables", a-t-il commenté.

En effet, certains proches du sexagénaire qui n'étaient pas dans la confidence se sont inquiétés en le voyant dévaler ainsi les escaliers. "J'ai reçu énormément de messages. Le plus marrant, c'est que le premier à s'être inquiété et à m'avoir envoyé un texto, c'est mon chirurgien que j'avais d'ailleurs vu dans la semaine. Il m'a envoyé un premier texto 'Ça va ?'. Comme je lui ai juste répondu 'Oui', il a insisté et m'a envoyé plusieurs autres messages. C'est là que je lui ai révélé que c'était faux...", a-t-il raconté.

