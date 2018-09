Fred Durst (Limp Bizkit) : Le rockeur divorce de Kseniya

Fred Durst et le mariage, c'est une histoire... compliquée. Marié pendant à peine quelques semaines avec Esther Nazarov en 2009 (en avril, il se réjouissait d'avoir enfin "trouvé le grand amour", en juillet il l'épousait et en septembre il divorçait), le charismatique chanteur de Limp Bizkit file tout droit vers un autre divorce, à 48 ans.

Trois ans après avoir révélé un peu malgré lui qu'il avait épousé Kseniya Beryazina en secret... trois ans plus tôt, Fred Durst a en effet déposé auprès d'un tribunal de Los Angeles une demande de divorce, révèle TMZ.com, en vue de mettre un terme à cette union qui, elle, aura tout de même duré six ans et n'aura pas produit d'enfants. Le rockeur et la maquilleuse ukrainienne avaient célébré leur noces en 2012 à San Diego, à l'abri des regards indiscrets, dans la propriété du milliardaire et philanthrope Ronald Burkle.

Père de deux enfants (Adriana, née en 1990 de sa relation avec Rachel Tergesen, et Dallas, né en 2002), Fred Durst partage ses activités entre musique et cinéma : d'un côté, tandis qu'il continue à se produire dans le monde entier avec Limp Bizkit, il travaille toujours en totale autarcie – jusqu'à atteindre un résultat qui le satisfasse – sur Stampede of the Disco Elephants, leur sixième album à la gestation longue et incertaine (quatre premiers extraits étaient sortis entre 2012 et 2014, mais l'album n'est toujours pas prêt) que son acolyte Wes Borland attend de pouvoir mixer ; de l'autre, il a dirigé cette année John Travolta dans Moose, son troisième film après The Education of Charlie Banks (2007, avec Jesse Eisenberg) et The Longshots (2008, avec Ice Cube).