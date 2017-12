Fred Testot : Christelle Chollet, Chantal Ladesou et les VIP saluent sa dernière

Entre le petit et le grand écran, où on l'a beaucoup vu ces dernières années, Fred Testot n'a toutefois pas oublié la scène. L'humoriste a donné, le 13 décembre au théâtre de la Tour Eiffel, l'ultime représentation parisienne de son spectacle intitulé Presque seul, que le public a découvert l'an dernier.

C'est un parterre de personnalités qui est venu applaudir l'humoriste de 40 ans. On a ainsi pu voir la comique Christelle Chollet (patronne des lieux) et son mari Rémy Caccia, Philippe Harel et sa femme Sylvie Bourgeois, Véronique Boulanger et son mari Éric Assous, Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault, Florence Darel, Gérard Hernandez et sa femme Micheline, Nadia Roz ou encore Anny Duperey, Michèle Bernier, Bruno Salomone, Évelyne Dandry, Philippe Lavil, Pascal Demolon, Bruno Gaccio et sa compagne Anne-Laure Gruet, Danièle Thompson, Nathalie Garçon et son mari Jean-Marie Duprez, Serge Halff et sa femme Christine Borgoltz, Éric Lavaine...

Fred Testot, qui faisait ses débuts en solo sur scène, son ancien complice Omar Sy faisant carrière dans le cinéma, avait sollicité sa complice Brigitte Tanguy pour l'écriture et la mise en scène. Dans son spectacle, l'humoriste enchaînait les personnages : chauffeur de bus, restaurateur hâbleur, sale môme, vieille star ou encore folle de cabaret. Nul doute que l'expérience du seul-en-scène a beaucoup plu à l'humoriste et qu'on aura l'occasion de le revoir sur les planches !

Thomas Montet