Freddy (Koh-Lanta) acteur : Ses premiers pas surprenants !

Nouveau projet pour Freddy !

Le candidat de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) a mis de côté son costume d'aventurier et de "pilote de bus" (comme il se plaisait à le dire) afin d'endosser le rôle... d'acteur. Comme il l'a révélé dans sa story Instagram, il a obtenu un rôle dans un court-métrage signé Tarik Ben Salah, Je suis son cadeau. Un film en compétition à la 8e édition du Nikon Film Festival, sur le thème "Je suis un cadeau".

On l'y découvre en mari violent. Une image bien loin de celle qu'il est en réalité. Freddy était en effet la force tranquille de Koh-Lanta, l'île au trésor. Loin des histoires, il se concentrait sur son objectif : gagner la compétition. Malheureusement, il a échoué à l'épreuve des poteaux face à Jesta et Benoît. Et ce dernier avait préféré affronter celle qui est devenue sa petite amie pour le dernier vote.

Reste à savoir si Freddy tentera de percer dans le milieu de la comédie après cette première expérience. Il n'est pas le seul ancien candidat de Koh-Lanta a avoir tenté l'expérience. François-David Cardonnel, vainqueur de la saison 6, a été vu dans Les Toqués au côté d'Ingrid Chauvin ou dans Le Miroir de l'eau, feuilleton de France 2 avec Francis Huster et Cristiana Reali.

Plus récemment, Benoît et Jesta ont été aperçus dans une publicité pour une célèbre marque de voiture. Qui sera le prochain ?