Freddy (Koh-Lanta) se dévoile avec sa chérie et sa fille, une photo très rare

En 2016, Freddy a participé à la célèbre émission Koh-Lanta, L'île au trésor. En plus d'aller loin dans l'aventure, il s'est fait aimer des téléspectateurs. Alors qu'il se lance à présent dans une nouvelle carrière, celle de comédien, le jeune homme, également très heureux dans sa vie personnelle, a posté une très rare photo de sa petite famille. C'était à l'occasion de la Saint-Valentin... enfin presque.

Le beau blond a comme beaucoup d'hommes préféré regarder hier soir le match qui a opposé PSG au Real, plutôt que d'inviter sa moitié à dîner aux chandelles. Pour preuve, il a dévoilé sur Instagram une photo de lui, de sa compagne et de leur fille, dont on ignore l'âge. Et l'adorable tribu était habillée aux couleurs du club de football parisien. Une image commentée avec humour : "Rien à foot de la Saint-Valentin... #foot #realpsg #saintvalentin."

Cette image très rare des proches de Freddy n'est en réalité pas nouvelle puisque c'est exactement la même (en couleur cette fois) qu'il a publiée il y a un an pour la fête des amoureux. Sauf qu'à l'époque, la légende était plus romantique : "Pas de Saint-Valentin à la maison, mais l'Amour est présent... le PSG aussi #family #love #football #stvalentin #psg #jaimeaussilebarça #papakohlanta #kohlanta."

Ce cliché du trio est donc le seul qui existe.