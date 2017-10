Frédéric Beigbeder censuré pour un téton de Mireille Darc, il s'insurge !

A l'annonce de la mort de Mireille Darc, survenue dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août, Frédéric Beigbeder lui avait rendu hommage, comme beaucoup d'autres personnalités attristées par la disparition de la grande dame à l'âge de 79 ans. Un hommage illustré avec une photo dénudée de l'actrice, photographiée par Francis Giacobetti.

Oui mais voilà, malgré la portée émotionnelle du message, Facebook l'a supprimé parce qu'il ne respectait pas les règles fixées. Trop de chair dévoilée pour le géant des réseaux sociaux. Une censure que l'écrivain et réalisateur de 52 ans n'a toujours pas digéré.

C'est à nouveau sur Facebook qu'il pousse son coup de gueule particulièrement remarqué. "Cher tous, j'ai été 'puni' par Facebook depuis que j'ai publié une photo du téton de Mireille Darc. La photo a été supprimée unilatéralement par ce réseau social, puis je n'ai pu communiquer depuis une semaine. Ma première réaction était de m'en foutre. Et puis... dans un second temps, je me suis dit que cette censure était tout de même grave. Mireille Darc vient de mourir, alors j'ai posté son portrait par Francis Giacobetti (la même image est dans le magazine LUI de ce mois-ci). Si l'Etat censurait cette photo, le scandale serait immense" a-t-il ainsi publié le 6 octobre, accusant Facebook d'être trop puritain et réactionnaire, et nommant explicitement Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Sa vive réaction sera-t-elle entendue par le gérant américain ?