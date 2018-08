Frédéric Beigbeder chaud festivalier : Vodka et saut dans la foule torse nu

Même s'il est devenu une nouvelle fois papa en mai dernier, Frédéric Beigbeder n'est pas du genre à s'enfermer chez lui, le nez dans les couches. Le romancier de 52 ans a profité de son été pour se rendre à Capbreton, au Little Festival, dont il est le parrain.

Parrain officiel du Festival qui organisait sa 2e édition, Frédéric Beigbeder a offert aux spectateurs une performance musicale accompagnée de Punishment. Ensemble, ils ont effectué un "Dj set littéraire, mêlant électro et bribes du dernier livre de Frédéric", relate le site officiel de l'événement. L'écrivain a publié Une vie sans fin, en janvier dernier. Sur les photos du concert, on peut voir un Frédéric Beigbeder buvant de la vodka à la bouteille et faisant boire des festivaliers, fumant et enlevant sa chemise sur scène mais, également, se jetant dans le public. On est plus sur une performance rock'n'roll qu'électro !

Frédéric Beigbeder, qui avait été au coeur du braquage du Ritz en janvier, doit faire une apparition dans le film À cause des filles... et des garçons ?! de Pascal Thomas, l'an prochain.

Thomas Montet