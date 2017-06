Frédéric Beigbeder: En espadrilles dans les pas de Scott et Zelda sur la Riviera

Tombée littéralement sous le charme de l'hôtel cinq étoiles Belles Rives, palace mythique du Cap d'Antibes à Juan-les-Pins, et de son histoire si romanesque que bien des célébrités ont contribué à écrire, la jeune femme s'en est inspirée pour dessiner une gamme d'accessoires qui traduit cet art de vivre sur la Côte d'Azur qui avait tant plu à Zelda et Scott Fitzgerald. Ce sont d'ailleurs l'écrivain américain emblématique de la Génération perdue et son épouse et muse qu'elle a choisi de mettre à l'honneur avec cette paire d'espadrilles créées en exclusivité pour le Belles Rives, en collaboration avec la marque 1789 CALA Côte d'Azur (en vente à l'hôtel et sur son site au prix de 60 euros, pour femme ou homme). Frédéric Beigbeder y était récemment de passage et notre dandy amoureux des belles lettres n'a pas résisté...