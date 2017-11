Frédéric Beigbeder et sa femme Lara en soirée au Flore pour un prix

Mercredi 8 novembre 2017, le célèbre Café de Flore, dans le chic 6e arrondissement de Paris, accueillait la soirée de récompense des récipiendaires du Prix Flore 2017. Les lauréats sont Pierre Ducrozet et Johann Zarca.

Fondateur du Prix de Flore (lancé en 1994), l'écrivain Frédéric Beigbeder était bien évidemment présent à cette petite sauterie et il s'est beaucoup amusé en compagnie de sa femme Lara Micheli. Les deux auteurs récompensés, Pierre Ducrozet pour L'invention des corps (Actes Sud) et Johann Zarca pour Paname Underground (Goutte d'Or), étaient eux aussi de la partie. Comme leurs prédécesseurs, en plus d'une récompense de 6 150 euros, ils ont gagné le droit de consommer chaque jour pendant un an au Café de Flore un Pouilly-Fumé dans un verre gravé à leur nom.

Au cours de la soirée, on a aussi vu Ariel Wizman et sa compagne Osnath Assayag, Julien Pasquet, Éric Metzger et Quentin Margot (Quotidien, ex-Le Petit Journal) aux platines, le DJ Greg Boust, Basile de Koch, le patron du Flore Miroslav Siljegovic, Philippe Vandel, Carole Chrétiennot et Frédéric Rouzaud (directeur général de la Maison Louis Roederer Champagne) ou encore Yann Moix, Vincent Legendre (directeur du Club Paradisio)...

Thomas Montet