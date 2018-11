Frédéric Beigbeder : Il se lance dans la mode, soutenu par Stéphane Rotenberg

Après la littérature, la télévision et la presse, Frédéric Beigbeder se lance dans la mode ! Il s'est associé à Figaret pour concevoir une collection de chemises. L'auteur et animateur télé en a célébré la sortie mercredi soir avec Stéphane Rotenberg et un David Brécourt déchaîné...

Mercredi 7 novembre, Figaret Paris a fêté ses 50 ans ! L'enseigne a convié plusieurs célébrités chez Castel, dans le 6e arrondissement, pour souffler les bougies de ce cinquantenaire. Parmi ces invités figuraient le présentateur télé Stéphane Rotenberg, l'acteur David Brécourt, qui a fait tomber la chemise sous les yeux de sa compagne Alexandra Sarramona, ainsi que le mannequin Jules Raynal.

Frédéric Beigbeder était également de la partie ! Le directeur de la rédaction du magazine Lui et papa d'un petit garçon prénommé Léonard a conçu avec Figaret une collection de chemises baptisée Edition 68. Il en a exhibé un modèle et a coupé le gâteau des 50 ans de la griffe parisienne avec sa directrice, Eléonore Baudry.

La collection Edition 68 est disponible en boutiques et sur le site de Figaret Paris.