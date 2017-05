Frédéric Beigbeder in love et Axelle Laffont festive pour Richard Orlinski

Encore une soirée parfaitement réussie par l'organisatrice Sandra Zeitoun de Matteis, samedi 20 mai, pour ce 70e Festival de Cannes. À l'occasion du lancement du livre de Richard Orlinski, Pourquoi j'ai cassé les codes (Michel Lafon), ils sont venus nombreux au sein de la désormais incontournable suite Sandra and co.

Frédéric Beigbeder était au bras de sa femme Lara Micheli. Le couple est apparu très amoureux à table, et a pu partager quelques fous rires avec leur hôte. Sandra Zeitoun de Matteis, chérie de Tomer Sisley, a réussi à s'occuper de toutes les personnalités qu'elle a reçues. Il y avait la comédienne Caroline Sihol, qui a largement félicité Julie Milici, la chef de la suite Sandra and co, mais aussi Elsa Zylberstein, présente également à la soirée Orange Cinéma, qui s'est déroulée sur la plage du Majestic, ainsi que Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli.

Axelle Laffont, Justine Fraioli et Joséphine ont enflammé le dancefloor pendant que Roby Schinazi, compagnon de Lorie Pester, discutait avec Léa Arnezeder, petite amie de Jean-Baptiste Maunier. Franck Provost, lui, était venu avec ses enfants Fabien et Olivia Provost.

Dans la suite Sandra and co, on a également pu croiser Christophe Carrière, Lola Dewaere, les jumeaux Nicolas et Alexandre Le Strat, Benjamin Bellin, Bernard Montiel, l'animatrice Laurie Cholewa, Emmanuelle Rybajol. Mais aussi Xavier Brunet, Samantha Renier et Augustin Trapenard.