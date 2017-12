Frédéric Beigbeder "préservé" par la drogue ? Un constat "dingue" !

Si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et si fumer tue, la drogue pourrait-elle se targuer de nombreux bienfaits ? C'est en tout ce que Frédéric Beigbeder raconte et démontre dans son prochain livre, Une vie sans fin, à paraître le 3 janvier 2018 chez Grasset. Il y propose une enquête sur l'immortalité et parle notamment de son cas... Il évoque ainsi sa rencontre avec le célèbre Dr Frédéric Saldmann, cardiologue, nutritionniste et spécialiste des questions d'hygiène. Frédéric Beigbeder est venu le voir pour une consultation et ce que le docteur lui a dit est on ne peut plus surprenant, comme le rapporte Le Journal du Dimanche !

"Tu es hypertendu. C'est limite normal avec tout ce que tu te mets dans le cornet, lui assène le praticien. Mais ton coeur est intact et tes artères propres. C'est dingue ! [...] Ton score calcique coronaire à zéro, c'est comme si tu venais de naître ! L'estomac, les poumons, les couilles, tout fonctionne normalement. Même ta prostate est petite." Et de rajouter avec humour : "Je vais me mettre à la drogue dure si ça préserve à ce point."

Frédéric Beigbeder, qui, on s'en souvient, avait été pris en flagrant délit de consommation de cocaïne à la sortie du Baron en 2008, avait arrêté la drogue il y a quelques années. "J'ai pris six kilos en deux ans. (...) Je pense que c'est lié au bonheur, ça fait grossir le bonheur", avait-il confié il y a quatre ans de cela. Il avait également raconté que c'était la mort de Jean-Luc Delarue qui avait servi de déclencheur. "Quand j'ai appris sa mort, je me suis dit que ça aurait pu être moi. Depuis, je tiens à avoir du temps et j'en profite bien", expliquait-il au magazine Grand Seigneur by Technikart. À l'époque, Thierry Ardisson s'était gentiment moqué de son addiction, lançant dans Salut les Terriens : "Vous avez pris 6 kilos en 2 ans, soit ce que vous consommiez en cocaïne."