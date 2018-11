Frédéric Beigbeder viré après sa chronique désastreuse ? Sa mise au point

"Chères auditrices, chers auditeurs, vous nous avez exprimé votre déception à l'écoute de la dernière chronique de Frédéric Beigbeder jeudi. Lui-même convient de sa faiblesse et a décidé d'arrêter l'exercice, n'ayant plus assez de temps pour s'y consacrer correctement", tel a été le communiqué publié par Laurence Bloch, directrice de France Inter, sur le site de Radio France après le gros raté de Frédéric Beigbeder. Jeudi 15 novembre, l'écrivain de 53 ans s'était complètement loupé dans sa chronique qu'il anime depuis août 2016 dans la Matinale. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à reconnaître son propre manque de professionnalisme en direct : "Fredi n'a rien fait, Fredi s'est couché très tard, Fredi a peu dormi. C'est aujourd'hui un peu particulier comme situation parce que j'avais vraiment écrit une chronique super brillante sur les Gilets jaunes, c'était très intéressant, mais je l'ai perdue."

Visiblement très fatigué après une (trop) courte nuit, principalement passée non pas à dormir mais à inaugurer "la nouvelle boîte qui s'appelle Medellin", Frédéric Beigbeder a froissé Nicolas Demorand, aux commandes de la Matinale, mais aussi Léa Salamé à qui il avait d'ailleurs lancé : "Vous êtes beaucoup trop stressés."

Si l'on pensait que l'écrivain fêtard avait été remercié par France Inter, il n'en est rien. Frédéric Beigbeder rétablit la vérité dans Le Parisien ce lundi 19 novembre et opère une mise au point. Tout en reconnaissant que son intervention du 15 novembre dernier n'était "pas terrible", il déclare : "Quand je lis ou j'entends dans les médias que je quitte France Inter, c'est faux, c'est une fake news ! Je participe toujours au Masque et la Plume, et on va réfléchir à d'autres choses, chercher d'autres idées." Frédéric Beigbeder reprendra également sa chronique avant de tirer définitivement sa révérence dans la case du matin : "Je ferai d'ailleurs une dernière chronique dans la matinale du 29 novembre. Ça va être bien rigolo." Les auditeurs de France Inter ont sans aucun doute hâte d'y être.