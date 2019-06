Frédéric Chau : L'acteur de "Made in China" bientôt papa pour la deuxième fois

Actuellement à l'affiche de la comédie Made in China, Frédéric Chau a accordé une nouvelle interview au magazine Voici pour le numéro de ce 28 juin 2019. L'occasion pour le comédien de 42 ans d'annoncer une heureuse nouvelle : avec sa compagne, dont il préserve l'identité, ils s'apprêtent à devenir parents pour la deuxième fois.

Déjà papa d'une petite fille née en 2017, la star de Qu'est-ce-qu'on a fait au Bon Dieu ? verra sa famille s'agrandir cet été : "On attend un deuxième enfant pour le mois d'août. On voulait les avoir rapprochés." Une vie de famille épanouie qui fait directement écho à son rôle dans le film qu'il a en partie écrit puisque son personnage s'apprête à devenir père. "La transmission est une thématique que je voulais traiter, a-t-il confié. Les fêlures que tu peux avoir, tu les transmets à ton enfant, sauf si tu les règles intérieurement. Moi je les ai réglées, donc ça me permet de transmettre, j'espère en tout cas, de bonnes bases à mon enfant."