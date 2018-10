Frédéric Deban (Sous le soleil) : Après 5 ans de combat, il est "arrivé au bout"

Si, ces dernières années, il a un peu disparu du paysage télévisuel, les téléspectateurs n'ont sans doute pas oublié Frédéric Deban, alias Grégory Lacroix dans la série culte Sous le soleil puis Sous le soleil de Saint-Tropez. L'acteur s'est rappelé à leur bon souvenir à l'occasion d'une interview touchante.

Frédéric Deban, à qui il est "arrivé un accident de la vie" il y a presque cinq ans, a expliqué à l'animateur Jordan De Luxe, sur Voltage, ce qui s'était passé à l'époque et les conséquences. "Je faisais la fête, j'étais dans un pays loin, sous le soleil. J'avais Michael Jackson à fond, avec l'album Xscape dans mon casque. Et je me suis pris une bouteille en pleine tête. Je suis allé me coucher, j'étais un peu à l'ouest quand même. Le lendemain, quand je me suis réveillé, Jackson avait disparu...", a-t-il confié.

L'acteur, qui a connu une descente aux enfers allant jusqu'à être expulsé de son appartement, compare le bruit dans ses oreilles à "un Boeing 747 en phase de décollage, 24h/24". Frédéric Deban avait révélé avoir perdu 100% de l'audition de son oreille gauche et, cette surdité, l'avait plusieurs fois poussé à envisager le suicide. Face à ce problème de santé, il avait tenté de faire reconnaître ses acouphènes comme un handicap mais dit avoir été "reçu comme une merde" à la Maison des handicapés de Paris. L'acteur avait alors lutté et, après avoir introduit un référé, il dit être "arrivé au bout" et avoir gagné.

Thomas Montet