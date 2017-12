Frédéric François évoque sa maladie : "Mon corps a tiré la sonnette d'alarme"

Frédéric François lève le pied. Souffrant depuis plusieurs semaines, le chanteur de 67 ans a malheureusement été contraint de reporter sa tournée à travers la France afin de ménager sa santé. Interviewé vendredi 22 décembre 2017 dans les colonnes de France Dimanche, l'interprète de L'Amour fou a donné de ses nouvelles, révélant la mystérieuse maladie dont il souffre. "C'est une bactérie que j'ai attrapée à la suite d'une bronchite mal soignée. C'est une prise de sang très ciblée qui a révélé que j'étais atteint d'un chlamydia pneumonia [bactérie pouvant provoquer des pneumonies, NDLR]", a-t-il confié.

S'il va mieux aujourd'hui, Frédéric François est passé par des cycles où il était "fiévreux, sans voix, cloué au lit", sans que les médecins comprennent réellement de quoi il souffrait. Pris de quintes de toux sévères, ses problèmes de santé ont naturellement eu des répercussions qui l'handicapaient dans l'exercice de son métier. Maintenant que la maladie a été diagnostiquée, il doit avant tout prendre du temps pour soi. "Il ne s'agit pas de douleurs mais d'un état général de fatigue extrême. (...) J'étais physiquement et moralement exténué. Et mon corps a tiré la sonnette d'alarme. Je suis dans un tel état d'épuisement que je suis contraint de me reposer", a-t-il ajouté.

Perte d'un être cher

Outre son état de santé fragile, le chanteur-compositeur a également dû faire face à un drame personnel. "J'ai récemment perdu mon frère aîné, Rosario, et ce choc n'a bien sûr rien arrangé. Le seul point positif dans tout ça est que j'ai compris la situation et décidé de prendre soin de moi et de ma famille", a-t-il poursuivi. Dans ces moments difficiles, Frédéric François peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches. "Je remercie mon épouse Monique qui est devenue mon infirmière particulière [il rit] ainsi que toute ma famille. Désormais, j'ai compris que je devais penser à moi, et à eux", a-t-il conclu.

La tournée de Frédéric François reprendra le fil de ses concerts le 3 mars 2018 à Châlons-en-Champagne.