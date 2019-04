Frédéric (Koh-Lanta 2019) éliminé : "Maxime s'est noyé dans son mensonge"

Frédéric a été le premier éliminé de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). Mais l'aventurier a fait son retour surprise chez les Bleus après l'abandon médical d'Aliséa. Après plusieurs semaines de jeu, il a finalement été éliminé lors de la réunion des ambassadeurs à laquelle les anciens chefs prenaient part. Auprès de Purepeople.com, Frédéric se livre sur son expérience !

Vous attendiez-vous à partir à ce moment-là ?

Dès l'instant où j'ai réalisé que c'était Maxime l'ambassadeur des Bleus, j'ai compris que j'allais partir. Il n'avait pas tellement l'intention de négocier mais juste de m'éliminer. Je m'y attendais donc ce n'était pas une surprise, juste une confirmation. Même si j'avais un infime espoir de rester, je savais que j'avais deux chances sur trois de partir. Je n'étais pas résigné mais juste réaliste.

Vous dites ne pas être déçu de Maxime. Pourquoi ?

On ne peut pas être déçu d'une personne dont on n'attend rien, ça me paraissait logique. Il était un peu comme un gourou dans l'équipe des Bleus et je n'étais pas en admiration devant lui, je ne faisais pas partie de ses disciples. C'est un personnage qui a des valeurs, qui a une force, des capacités sur les épreuves mais je ne suis pas un fan de Maxime, même si c'est quelqu'un que j'apprécie dans la vie de tous les jours. Le souci, c'est qu'il n'assume pas ce qu'il fait.

Vous lui reprochez d'avoir pris son rôle de chef un peu trop un sérieux ?

Il ne l'a pas du tout pris au sérieux, ce rôle de chef, la preuve : il m'a éliminé ! Logiquement, il aurait dû éliminer quelqu'un des équipes adverses.

Pourquoi avez-vous été sacrifié, selon vous ?

Maxime avait une alliance avec Clo, Mohamed et Brice. Cindy a réussi à s'écraser et à la mettre un peu en veilleuse. Par contre, moi, j'ai une grande gueule, je l'ai contredit, je lui ai montré que je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait. Et je pense que ça ne lui a pas plu que je lui tienne tête.

Comprenez-vous l'argument selon lequel vous étiez trop stratège et auriez pu nuire au bien de la tribu réunifiée ?

Non, je ne comprends pas. S'il m'avait dit : "Je t'élimine parce que je pense que tu vas monter une stratégie contre moi', j'aurais accepté. Mais là son argument ne tient pas la route, il se noie dans son mensonge. On fait ça quand on a 7 ans, pas quand on a son âge. Je suis stratège assumé, j'ai dit la vérité : que la stratégie fait partie de l'aventure. D'autres sont stratèges mais s'en cachent. Je pense que Maxime a eu peur que je ne fasse pas partie de son alliance, mais en même temps, elle était déjà faite, cette alliance ! On ne le sait pas mais moi j'avais eu des affinités avec Maud et Cyril avant la formation des équipes. On avait prévu avec Cindy de les approcher à la réunification pour essayer de former une petite équipe.

Quelle était l'ambiance sur le camp Bleu ?

Malgré tout, il y avait une bonne ambiance. La plupart du temps, on ne s'engueulait pas. Je me suis bien entendu avec Brice, Mohamed et Cindy évidemment. Après, ça devenait plus tendu quand on parlait stratégie ou que quelqu'un allait chercher le collier. Il n'y avait pas du tout l'envie de parler ensemble de l'après.

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

Je suis resté en tout 50 jours, j'ai vécu une super aventure dans le jury final. C'était très fort humainement. Et après, le retour à la réalité est dur ! J'ai mis bien deux, trois semaines à entendre quand ma famille me parlait, j'étais encore intérieurement avec mes amis sur l'île.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous : la faim, l'hygiène, l'absence des proches, la fatigue ?

Il y a deux cas de figure dans Koh-Lanta : ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Pour moi, le plus dur a été le manque de nouvelles des proches. On n'est pas préparé à ça, contrairement à la fatigue, la faim ou le manque d'hygiène. J'en profite pour parler du petit buzz qu'ont fait mes paroles sur mes chiens. J'ai dit que mes chiens n'avaient pas compris pourquoi j'étais parti, pas qu'ils me manquaient plus que ma famille !

Avez-vous perdu du poids ?

Je n'avais pas de balance mais je pense avoir perdu 8 ou 9 kilos, j'ai pas mal perdu les premiers jours. Mais je me suis vite rattrapé ! À la résidence du jury final, je mangeais bien et je grignotais des petits biscuits entre les repas. Résultat, je suis rentré chez moi avec 3 kilos de plus que lorsque j'étais parti !

