Frédéric (Koh-Lanta), Vivian... Les tatouages imposants des stars de télé !

Si certaines personnalités télévisées comme Caroline Receveur ou Anaïs Camizuli n'assument plus leurs tatouages et se les font enlever, d'autres ne peuvent s'empêcher d'en ajouter de nouveaux à leur collection. Et parfois, ils ne passent pas inaperçus !

Les tatouages imposants

Vivian (Secret Story 8) a craqué pour un immense tatouage... sur la gorge, représentant une tête de loup et des figures géométriques. Il en a également fait un gros dans le dos représentant de gigantesques ailes dépliées.

La jurée de Nouvelle Star Coeur de Pirate n'a rien à lui envier. En septembre dernier, cette fan de tatouages a réalisé un tattoo représentant un loup, qui prend tout son flanc gauche, démarrant sous la poitrine pour finir sur les hanches, en passant par la fesse gauche.

Sans oublier le candidat de Secret Story 10 Bastien qui a succombé à une oeuvre corporelle représentant un grand bateau, dans le dos.

Tatouages symboliques pour les candidats de Koh-Lanta

Du côté des candidats de Koh-Lanta, trois aventuriers nous ont particulièrement marqué cette année. À commencer par Bastien de Koh-Lanta Cambodge qui a choisi une tête de loup, ainsi qu'un visage de femme. D'autres dessins à la signification mystérieuse se distinguent également. Frédéric, gagnant de cette saison, s'est démarqué en optant pour une oeuvre corporelle en hommage à sa victoire : une boussole de la course d'orientation, accompagnée du fameux poignard qui lui a permis de se qualifier pour l'épreuve finale des poteaux.

Sébastien de Koh-Lanta Fidji a aussi souhaité faire honneur à son aventure en se tatouant le nom de l'émission en gros, sur l'avant-bras gauche. Il a également rendu hommage à son épouse en se tatouant sur l'avant-bras droit la phrase suivante : "Tu m'as tellement manqué."

L'amour de la musique

Et on termine avec Shanna. Passionnée de chant (elle dévoile régulièrement des reprises sur YouTube), l'ancienne candidate des Marseillais et des Anges n'a pu résister à son envie de se tatouer un gros micro, entouré de fleurs.