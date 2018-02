Frédéric Longbois (The Voice 7), sa maman est morte : "Je continue pour elle"

Si Frédéric Longbois a beaucoup amusé le public de TF1 lors de son audition à l'aveugle dans The Voice 7, le chanteur de 56 ans a parallèlement vécu un drame personnel deux jours avant la diffusion de ce passage remarqué durant lequel, avant de chuter lourdement, il a repris Bécassine de Chantal Goya.

Interrogé par Jordan de Luxe sur la radio Voltage, le candidat de la Team Mika a en effet révélé que sa maman, très âgée, était récemment partie. "J'ai perdu quelqu'un de très cher. (...) J'avais ma maman qui était fort malade, j'étais très fusionnel avec maman. Elle était comédienne, Colette Blanc elle s'appelait, elle a fait du cinéma, du théâtre. Elle a tourné dans un film encore l'année dernière", a-t-il commencé en tentant de retenir son émotion.

Au bord des larmes, il a ensuite poursuivi : "Maman est partie il y a 15 jours maintenant et deux jours après la cérémonie, il y avait mon audition à l'aveugle qui passait à la télévision. Ça a été très douloureux toute cette période mais je n'ai pas pu le vivre en face. (...) Il y a eu une espèce de tourbillon avec The Voice (...) et maman est montée. J'ai pas pu le vivre en face, je me suis occupé de tout, et maintenant, depuis quelques jours, je le vis en face." Et de conclure, les larmes au yeux : "Avec l'aventure de The Voice, (...) j'ai eu tellement d'amour du public et puis des gens qui me reconnaissent dans la rue, que je me dis je continue de chanter, pour elle."

Un entretien à découvrir dès à présent dans notre player, à partir de la 31e minute !