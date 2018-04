Frédéric Lopez "fou" : Malik Bentalha effrayé par l'animateur

Ce mardi 10 avril 2018, France 2 diffusera le prémier numéro d'En terre inconnue. Frédéric Lopez est parti à la découverte des Cévennes en compagnie de Malik Bentalha. A cette occasion, il était l'invité de C à vous (France 5) et grâce à l'humoriste de 29 ans, les téléspectateurs ont fait une amusante découverte sur l'animateur.

Après qu'on lui a demandé ce qui lui a fait le plus peur lors du tournage, au cours d'un magnéto enregistré avant le tournage de C à vous, la star du film Taxi 5 (en salles mercredi 11 avril) a confié : "Ça reste tout de même le fait que Frédéric Lopez parle la nuit durant son sommeil. Première nuit dans un chalet, une nuit très difficile, il faisait froid, j'étais dans un sac de couchage à l'étroit. Et j'entends à côté de moi à trois heures du matin : 'Hey plutôt pas mal cette petite soirée.' Donc je lui dis : 'Écoute, ouais c'est pas fou quoi. Ça va.' Plus rien derrière et vingt minutes après j'entends : 'Vous l'avez au caramel ?' et là je comprends qu'il est fou !" Une anecdote qui a bien fait rire Anne-Elisabeth Lemoine, son équipe ainsi que Frédéric Lopez.

Malik Bentalha a également rappelé qu'il est né dans le Gard, non loin des Cévennes. "Ma pire angoisse, c'était de croiser un ami d'enfance", a-t-il admis.