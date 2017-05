Frédéric Lopez, inquiet pour l'avenir de "Rendez-vous en terre inconnue" ?

Mardi 30 mai 2017, France 2 et Frédéric Lopez proposeront aux téléspectateurs un numéro inédit de Retour en terre inconnue avec Zabou Breitman, François-Xavier Demaison et Mélissa Theuriau dès 21h. À cette occasion, l'animateur et producteur de 50 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Nice-Matin !

Interrogé sur le fait que le dernier numéro de Rendez-vous en terre inconnue, tourné en Australie avec Cristiana Reali, n'avait fédéré que 4,1 millions de téléspectateurs le 18 avril dernier, là où Zabou Breitman avait rassemblé jusqu'à 8,2 millions de téléspectateurs cinq ans plus tôt, Frédéric Lopez a réagi : "Pour nous, c'est compliqué à analyser. En donnant la parole à cette population aborigène à propos du sort qui lui est réservé en Australie, nous n'avons jamais été aussi sombres. Mais nous sommes contents de l'avoir fait et, sur cette case, cela reste une très belle audience."

En outre, en ce qui concerne l'émission Retour en terre inconnue qui permet à des célébrités de prendre des nouvelles des tribus qui les avaient accueillies, l'animateur de France 2 a expliqué : "Ce Retour, je le souhaite comme Rendez-vous en terre inconnue, à la fois profond et léger, et aussi avec du sens. Ce sont des critères importants pour moi. Ce soir, avec nos trois invités Zabou Breitman, Mélissa Theuriau et François-Xavier Demaison, vous allez voir du rire et des larmes."

Retour en terre inconnue, c'est mardi 30 mai à 21h sur France 2.