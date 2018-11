Frédéric Lopez prêt à dévoiler les coulisses de Rendez-vous en terre inconnue

Le 14 novembre 2018, Frédéric Lopez présentait son ultime émission de Rendez-vous en terre inconnue (France 2) au Grand Rex. À cette occasion, nos confrères de Télé 2 semaines l'ont rencontré et n'ont pas manqué de revenir sur sa décision d'arrêter d'animer ce programme incontournable.

L'animateur de 51 ans a expliqué que sa décision avait "été complexe" à prendre et qu'elle n'était "pas encore totalement acceptée par [son] équipe et [sa] famille" : "Cela me trottait dans la tête depuis longtemps. Je suis obsédé par la sincérité. Je me revois sur mon chameau en Mongolie, avec Mélanie Doutey, en train de pleurer, tout seul, parce que je pensais aux adieux qui allaient arriver. Je pensais me blinder avec le temps, mais c'est le contraire qui est arrivé."

Frédéric Lopez a ressenti le besoin de souffler et de se poser afin de profiter des siens. Sans surprise, France 2 ne se voyait pas poursuivre l'émission sans son animateur phare. Mais souhaitant que Rendez-vous en terre inconnue perdure, le présentateur sur le départ a convaincu la chaîne. Il s'est donc lancé dans la recherche de son remplaçant et a misé sur Raphaël de Casabianca : "D'autres noms avaient été évoqués avant lui, mais sans faire l'unanimité au sein de l'équipe. Il me fallait trouver la perle rare, quelqu'un qui ait la légitimité du voyage, le goût des autres et qui ne triche pas. Il réunit tous ces paramètres."

Frédéric Lopez n'abandonne toutefois pas totalement Rendez-vous en terre inconnue. Il continuera à produire son émission. "Je vais faire davantage de conférences. Je m'apprête également à raconter les coulisses de ce programme, mais aussi celles de mes autres expériences audiovisuelles dans une autobiographie. Et puis je quitte l'antenne mais je ne tourne pas le dos à la télé. Mon défi, c'est d'arriver à convaincre des chaînes de mettre à l'antenne des programmes que j'ai imaginés que je ne présenterai pas", a-t-il conclu.

Pour rappel, le dernier numéro avec Frédéric Lopez sera diffusé le 4 décembre 2018, à partir de 21h, sur France 2. L'animateur était accompagné de Thomas Pesquet.

L'intégralité de l'interview de Frédéric Lopez est à retrouver dans le magazine Télé 2 semaines du 19 novembre 2018.