Frédéric Lopez quitte Rendez-vous en terre inconnue, son successeur dévoilé

Une grande page se tourne pour Frédéric Lopez. Samedi 8 septembre 2018, l'animateur de 51 ans a fait une annonce choc sur Facebook : son départ de Rendez-vous en terre inconnue, qu'il animait depuis 2004, sur France 2.

Franck Gastambide, qui pensait être son invité, a en effet découvert à l'aéroport qu'un autre animateur allait l'accompagner en Inde, comme l'a expliqué Frédéric Lopez à travers son long message. "Le secret a été bien gardé, mais je me réjouis de partager enfin avec vous une décision intime et longuement réfléchie. Un passage de relais enthousiasmant, et émouvant pour moi, a eu lieu ce samedi soir 8 septembre 2018 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. (...) Comme les autres, Franck Gastambide ne sait pas vers où il s'envole... Mais cette fois il ignore également avec qui il s'en va au bout du monde. J'ai décidé, en effet, de passer la main", a-t-il écrit dans un premier temps.

Il a ensuite expliqué que c'est dans l'avion que la star de Taxi 5 a découvert qu'il partagerait cette belle aventure avec son successeur, Raphael de Casabianca : "Ceux d'entre vous qui suivent Raphael dans Échappées belles, sur France 5, savent déjà combien cet homme a le goût des autres. Depuis que nous travaillons ensemble, j'ai découvert qu'il ne triche pas. Je suis convaincu que sa chaleur, son écoute et son humour vont apporter un nouveau souffle à ces programmes auxquels je suis si attaché."

S'il restera "présent à chacune des étapes essentielles de la réalisation de ce programme si singulier", Frédéric a préféré passer le relais car "ces expériences profondes sont éprouvantes et ne laissent pas indemne". "Avec les années, laisser derrière moi ces femmes et ces hommes, qui se livrent avec autant de générosité, devenait de plus en plus douloureux. Je ressentais le besoin de ne plus vivre d'adieux déchirants, sans avoir le courage de quitter une aventure qui représente une grande partie de mon existence. Enfin, dans une époque qui s'assombrit parfois, je n'arrivais pas à mettre fin à une série documentaire qui nous dit 'n'ayons pas peur des autres'", a admis Frédéric Lopez.

Le présentateur ne va pas chômer pour autant et compte bien se lancer dans "d'autres types d'aventures professionnelles qui [le] font rêver et [lui] font peur depuis si longtemps". En attendant d'en savoir plus, les téléspectateurs, qu'il n'a pas manqué de le remercier, pourront découvrir sa dernière apparition dans Rendez-vous en terre inconnue prochainement. L'été dernier, il s'est envolé pour la Colombie avec le spationaute Thomas Pesquet, un périple à retrouver avant la fin de l'année, sur France 2.