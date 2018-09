Frédéric Lopez quitte "Rendez-vous" : Râteau, larmes... Ses souvenirs marquants

Frédéric Lopez n'aura plus Rendez-vous en terre inconnue. Comme il l'a annoncé sur sa page Facebook samedi 8 septembre 2018, il a pris la décision de ne plus être aux commandes de l'émission qu'il animait depuis 2004, sur France 2, et laisse sa place à Raphaël de Casabianca (Échappées belles, France 5). Un choix sur lequel il s'est également expliqué auprès de nos confrères du Parisien.

Le public a donc appris que cela faisait plusieurs mois que l'animateur de 51 ans se torturait l'esprit pour savoir s'il devait ou non abandonner Rendez-vous en terre inconnue, qui a été "bien plus qu'une émission télé" pour lui. "Au fil du temps, cela devenait de plus en plus douloureux. Heureusement ces rencontres à l'autre bout du monde étaient partagées. Mais chacun des invités était dans un état de fragilité extrême, sans repères... (...) C'est une chance. Mais je me suis un peu oublié... Je me suis infligé ça 26 fois. On ne sort pas indemne de l'accumulation de ces émotions", a-t-il poursuivi.

Une fois son choix arrêté, Frédéric Lopez n'a pu cacher son émotion lors de son dernier tournage avec le spationaute Thomas Pesquet l'été dernier : "En juillet, alors que j'étais dans un taxi vers l'aéroport pour partir en Colombie avec Thomas Pesquet, et que je savais qu'il s'agissait de mon dernier tournage, je me suis mis à pleurer. Une tranche de vie allait s'arrêter. Quinze ans de ma vie."

Impossible pour Frédéric Lopez de ne pas passer directement le relais à son successeur, dont il a grandement vanté les mérites et qu'il a lui-même choisi. Il s'est donc rendu à l'aéroport en compagnie de Raphaël de Casabianca et de l'invité Franck Gastambide. Si la star de Taxi 5 pensait partir avec le premier présentateur, il a découvert à Roissy dans l'avion qu'il n'en était rien.

C'est le plus grand râteau de ma vie

Des souvenirs, Frédéric Lopez en a en pagaille, que ce soit avec les autochtones ou les invités. Il a d'ailleurs révélé les invités qui l'ont le plus surpris ou ému : "J'ai une pensée pour Gérard Jugnot, qui avait tourné le tout premier pilote en Mauritanie. L'émission n'a jamais été diffusée. Pour Thierry Lhermitte aussi, qui fut mon premier invité, en 2004, à Madagascar, quand l'émission était encore diffusée sur France 5. Et puis il y a eu Muriel Robin. C'est elle qui a lancé le programme sur France 2. C'était en Namibie, en 2006. Elle était tellement sincère. Elle s'est déshabillée dans une grotte et s'est recouverte d'ocre, comme le font les femmes là-bas. Elle a donné ses lettres de noblesse au programme."

Frédéric n'a également pas manqué de parler de la rencontre qui l'a le plus marqué lors des tournages. Il s'agit de Sissay, un homme qu'il a rencontré au nord de l'Ethiopie, avec Adriana Karembeu : "Il avait marié sa fille à 12 ans. Il avait appris à lire à 43 ans. Le seul livre qu'il avait, c'était Les Droits de la femme, de l'homme et de l'enfant. De sa fille, il disait : 'J'ai l'impression que je l'ai enterrée vivante.' Il reconnaissait ses erreurs. Il luttait contre le poids des traditions. Après cinq ans, nous sommes allés le revoir. Il a dit : 'Avant de vous rencontrer, je ne savais pas que j'étais courageux.'" Sa rencontre avec les Nenets de Sibérie est également sa "plus grande fierté".

Son plus grand regret ? Ne pas avoir réussi à faire venir Sophie Marceau dans son émission : "C'est le plus grand râteau de ma vie."