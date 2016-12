Frédéric Lopez, Sara Ramirez, Coeur de Pirate : Les stars font leur coming out

Les années précédentes, de nombreux sportifs de haut niveau avaient sauté le pas en faisant leur coming out alors que ce milieu professionnel est encore très fermé. Ces athlètes offraient ainsi une bouffée d'air frais aux LGBT, notamment aux plus jeunes qui n'osent rien dire à leurs coéquipiers. Cette année, c'est du côté du petit écran qu'on constate plusieurs coming out marquants.

En effet, en France comme aux États-Unis, les vedettes de la télé se sont manifestées en masse pour évoquer leur homosexualité. C'est le cas de l'animateur Frédéric Lopez, bouleversé en pleine émission, des ex-candidats de Koh-Lanta Wendy et Gabriel, de la star de Grey's Anatomy Sara Ramirez ou encore d'Aubrey Plaza, du jeune et sexy Nico Tortorella, de l'un des jumeaux de Desperate Housewives Charlie Carver, du touchant beau gosse d'Arrow et Teen Wolf Colton Haynes... Notons également que l'homosexualité de Matthieu Delormeau, sujet récurrent de l'émission Touche pas à mon poste, a été révélée par sa collègue Géraldine Maillet même s'il s'agissait d'un secret de polichinelle.

Bien qu'ils se soient fait piquer la vedette, les sportifs ont tout de même poursuivi l'élan impulsé il y a désormais quelques années par leurs confrères. Ainsi, on a pu compter sur le skateur Brian Anderson, la nageuse et médaillée olympique italienne Rachele Bruni, le patineur Javier Raya ainsi que le séduisant joueur de water-polo Victor Gutiérrez.

Du côté de l'industrie musicale, il a fallu compter sur les déclarations de Lauren Jauregui, bisexuelle, du groupe Fifth Harmony, de Coeur de Pirate, qui s'est dite queer, du chanteur country Trey Pearson ou encore de Sam Tsui, de Ryan Betty... Enfin, plus largement dans le show business, citons aussi le premier pas d'un membre de famille royale, Lord Ivan Mountbatten, la romancière Elizabeth Gilbert, l'actrice Mara Wilson et Roxane Depardieu..

Thomas Montet