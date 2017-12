Frédéric Lopez tacle Thierry Ardisson : "Dès qu'il est en difficulté, il coupe"

Entre Thierry Ardisson et Frédéric Lopez, rien ne va plus. Celui qui animera mardi 5 décembre 2017 un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue (France 2) avec Kev Adams était invité samedi 2 décembre 2017 sur le plateau de Salut les terriens ! (C8). Une rencontre qui ne s'est visiblement pas déroulée comme Frédéric Lopez l'attendait...

Au micro de Sud Radio ce lundi 4 décembre 2017, l'animateur de 50 ans souhaite "faire passer un message à Thierry Ardisson". "Il adore faire le buzz, et je vais en faire un pour la première fois de ma carrière", lance alors Frédéric Lopez, décidé à balancer. Et de poursuivre : "En fait, on a enregistré trois heures, il reste une heure. Thierry Ardisson a passé son temps à faire de petites provocations. Et d'ailleurs il s'est passé des trucs en coulisses, je vais le dire, parce que je trouve ça fou de le cacher mais il se trouver que Florent Pagny a dit : 'C'est ma dernière émission de télévision'. Il l'a dit, ça n'a pas été monté." Pour rappel, le coach de The Voice (TF1) s'était montré plutôt agacé de ne devoir répondre qu'à des questions concernant sa nouvelle vie au Portugal pour des raisons fiscales.

Cette émission ne veut rien dire

Puis Frédéric Lopez évoque son propre cas : "Nous, notre dialogue était sur l'échec, je lui ai expliqué que l'échec n'était pas grave, que c'est un apprentissage. Il a aussi tronqué la réponse, il a tout tronqué ! Dès qu'il est en difficulté, il coupe !" L'animateur de France 2 estime que son confrère a "tort, parce qu'il faut accepter nos vulnérabilités". "Si on les accepte, on est puissant. Cette émission ne veut rien dire", ajoute-t-il. En bref, Frédéric Lopez garde un souvenir amer de cet entretien et ne souhaite plus assister à une émission de Thierry Ardisson enregistrée. "Si vous faites une émission enregistrée de témoignage, vous aidez la personne à se raconter. Si vous faites une émission enregistrée de polémique, c'est tronqué", conclut-il.

Quelques jours plus tôt, Thierry Ardisson s'était déjà attiré les foudres de Jean-Jacques Bourdin, lequel avait assuré qu'il "n'irait plus chez lui". La cause ? Son épouse Anne Nivat, grand reporter de guerre, s'était agacée d'être présentée comme "la femme de Jean-Jacques Bourdin".