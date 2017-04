Frédéric Mitterrand : "J'ai élevé seul mon fils biologique, sa mère se droguait"

Le 11 mai, Frédéric Mitterrand publiera un énième ouvrage, intitulé Le Pays de l'innocence. Enfance et adolescence de François Mitterrand (chez Robert Laffont) et il se plie de bonne grâce au marathon promo. Toujours aussi prompt à la confidence, l'ex-ministre de la Culture ne s'est pas fait prier pour parler de lui...

Interrogé sur son rôle de papa, Frédéric Mitterrand a joué franc jeu. "J'ai élevé seul mon fils biologique, Mathieu [âgé de 45 ans, NDLR], dès ses 4 ans, car sa mère se droguait. J'ai fait de mon mieux. Il a pourtant souffert, j'en ai peur. Quand il avait 10 ans, je vivais avec un copain, et je ressentais que cela pouvait être une situation compliquée pour lui. Pour cette raison, j'ai arrêté la vie commune avec un homme", dit-il. Une situation qui serait sans doute différente aujourd'hui, l'homosexualité étant mieux acceptée par la société et mieux vécue par les principaux concernés. D'ailleurs, les milliers de familles homoparentales qui existent en France prouvent que le bonheur se niche partout, quoi qu'en disent les ultimes défenseurs du modèle archaïque qui voudraient qu'une famille ne puisse être uniquement composée que d'une maman et d'un papa...

Bien que conscient de ses possibles erreurs avec son premier fils, Frédéric Mitterrand ne s'est pas découragé dans sa quête pour fonder une famille. "Après, j'ai eu deux enfants adoptifs, Saïd, 38 ans, et Jihed, 25 ans aujourd'hui. Je ne me suis réellement bien occupé que du plus jeune. C'était la vertu de l'expérience. J'ai constamment eu la crainte de mal faire, tout en considérant que la paternité était le coeur de ma vie", dit-il avec franchise. Aujourd'hui, alors que ses fils sont grands et vivent leur vie, Frédéric Mitterrand a davantage de temps pour sa vie amoureuse. D'ailleurs, il confesse un coup de coeur pour Brad Pitt...

