Frédéric Mitterrand : "Je suis certain que Macron n'est pas gay"

Ex-ministre de la Culture sous l'égide de François Fillon, visage influent de la politique et bien sûr neveu de l'ancien président socialiste, Frédéric Mitterrand connaît bien le milieu dans lequel il vit. En pleine élection présidentielle, l'homme de 69 ans livre les secrets de jeunesse de son oncle dans un roman (Le Pays de l'innocence, le 11 mai chez Robert Laffont) et en profite pour donner son avis sur quelques grands visages du paysage politique actuel, dont... Emmanuel Macron.

Interrogé par Gala (numéro du 26 avril 2017) sur le fait qu'il a un jour confié avoir trouvé le candidat d'En marche ! séduisant, il avoue voir en l'ancien ministre de l'Économie et des Finances "un beau bosse brillant à la Kennedy". "Tout le monde l'a rencontré, sauf moi. Il doit me trouver trop sulfureux pour m'approcher", ajoute-t-il. L'homme politique, qui fut aussi animateur-producteur et écrivain, a également rebondi sur les rumeurs concernant l'homosexualité présumée d'Emmanuel Macron. "Je suis certain que Macron n'est pas gay, contrairement aux bruits qui ont couru", assure Frédéric Mitterrand, avant d'ajouter, amusé : "Mais Mathieu Gallet, qui a été mon directeur de cabinet à la Culture, doit être fier qu'on lui ait prêté une liaison avec lui."

Loquace, Frédéric Mitterrand s'est également épanché sur l'histoire d'amour entre le candidat à l'Élysée et sa femme Brigitte, de vingt-quatre ans son aînée. "J'aime cette histoire d'amour, avoue-t-il. J'y vois la revanche de l'affaire Gabrielle Russier, cette professeur qui s'était suicidée en attendant son jugement à la suite de sa liaison avec un jeune élève. Cette histoire est restée dans l'inconscient collectif comme une sorte d'injustice. Le film français qui a eu le plus grand succès en 1971 était Mourir d'aimer, inspiré de ce fait divers. Je suis sûr que la sympathie qu'on éprouve pour Brigitte Macron vient de là."

Nul doute qu'Emmanuel Macron appréciera le soutien de Frédéric Mitterrand, d'autant que le candidat serait en deuil. L'une de ses plus fidèles militantes, Tamara Callot, est morte à quelques heures du premier tour. "Tamara, c'était notre rayon de soleil du comité En marche ! de Dreux", a déclaré Tassadit Houd à L'Écho républicain. La porte-parole d'Emmanuel Macron a confié que la jeune femme de 30 ans "a fait toute la campagne" et que "c'est elle qui aurait dû être au bureau de vote de Paul-Bert, ce dimanche". Mis au fait du drame – elle a perdu la vie dans un accident de la route –, Emmanuel Macron aurait contacté le père de la jeune femme pour lui présenter ses condoléances. Nul ne sait si le candidat d'En marche ! sera aux obsèques de Tamara Callot qui se déroulent aujourd'hui à 10h15 en l'église Sainte-Thérèse de Dreux.