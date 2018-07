Frédéric Taddeï (D'art d'art) : Comment il a appris son éviction !

Mardi 26 juin 2018, le site Satellifax révélait le départ soudain de Frédéric Taddeï de D'art d'art sur France 2. Une émission culturelle qu'il animait depuis 2002 chaque dimanche, soit seize ans de bons et loyaux services.

Ce jeudi 19 juillet, Le Parisien publie dans son journal un entretien avec le présentateur de 57 ans dans lequel il explique comment il s'est fait écarter du programme : "J'ai appris trois semaines avant l'enregistrement que je ne faisais plus l'émission. C'est le producteur qui m'a averti. Je n'ai pas cherché à en savoir plus."

Quelques jours plus tard, le nom de son remplaçant était déjà dévoilé. Il s'agit d'Adèle Van Reeth – qui présente actuellement Les Chemins de la philosophie sur France Culture.

Frédéric Taddeï continuera d'animer D'art d'art durant l'été mais l'écriture des textes de la pastille culturelle sera maintenant assurée par Harry Bellet, historien et journaliste culturel pour Le Monde.

À la rentrée prochaine, Frédéric Taddeï reviendra sur nos antennes mais sur la chaîne Russia Today France. Une chaîne financée par le Kremlin : "Les gens qui me reprochent d'aller animer des débats sur RT sont ceux qui aimeraient bien qu'il n'y ait plus de débats du tout. J'aurai une totale liberté sur le choix des sujets et des invités, comme je l'ai toujours eue. Le jour où il y aura un débat sur la Russie, j'inviterai des pro-Poutine, ce que j'ai toujours fait et que mes confrères ne font pas, et, bien entendu, des anti-Poutine."