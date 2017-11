Frédéric Taddeï tacle la direction de France Télévisions qui "casse le groupe"

Frédéric Taddei n'a pas mâché ses mots !

Celui qui a présenté Ce soir (ou jamais !) sur France 2, de 2006 à 2016, est bien content d'avoir quitté France Télévisions. Au cours d'un entretien accordé au Monde, il s'est fait un plaisir de critiquer la présidente du groupe (depuis 2015) Delphine Ernotte.

Le journaliste de 56 ans, qui officie désormais sur Europe 1, a dans un premier temps qualifié France Télévision de "gâchis" : "Delphine Ernotte, ne connaît rien à la télé et est en train de casser le groupe. Xavier Couture, qui travaille à ses côtés, est atterré et tente de lui faire comprendre certaines choses, mais cela paraît compliqué".

Et, après avoir expliqué que France Télévision prenait "les gens pour des imbéciles" et faisait "une télé en fonction de ce critère", il a regretté que le groupe n'ait pas laissé sa chance à son émission Hier, aujourd'hui, demain, qui n'a eu droit qu'à une saison : "Visiblement, cette émission intellectuelle dérangeait la direction. Elle était ambitieuse et faite pour être diffusée à 22h30. Elle ne l'a jamais été avant minuit !"

Selon le présentateur d'Europe 1 Social Club - qui est également patron du magazine Lui -, la direction devrait "programmer des émissions culturelles sur France 2 ou France 3 à une heure décente", plutôt que "d'imaginer une nouvelle chaîne culturelle sur le Web".

Le message est passé !