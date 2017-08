Frederik de Danemark : Le prince se fait refouler d'un bar en Australie !

Etre prince n'ouvre pas toutes les portes... Si ses deux plus jeunes enfants, les jumeaux Vincent et Joséphine, sont rentrés sans encombre - malgré quelques larmes - à l'école primaire il y a quelques jours, le prince héritier Frederik de Danemark n'a pas autant de succès lorsqu'il s'agit de pénétrer dans un bar australien !

Parti Down Under sans sa famille pour disputer une compétition nautique du côté d'Hamilton Island, face au littoral du Queensland, le fils de la reine Margrethe II de Danemark s'est vu refuser l'accès à un débit de boissons de Brisbane, le Jade Buddha Bar, au motif qu'il n'était pas en mesure de présenter une pièce d'identité attestant qu'il a effectivement plus de 18 ans, l'âge minimum requis. Avec ses 49 ans et ses cheveux et sa pilosité faciale de plus en plus sel et poivre, l'époux de la princesse Mary peut difficilement être pris pour un mineur, mais la législation en Australie en matière de consommation d'alcool est intransigeante : dans le Queensland, il faut impérativement faire scanner une pièce d'identité pour accéder à un bar après 22 heures.

Une situation d'autant plus ironique si l'on se souvient que c'est dans un pub de Sydney que l'héritier du trône danois a rencontré sa femme, née en Tasmanie, en marge des JO de l'an 2000 !

Le prince Frederik et le groupe d'amis avec lequel il se trouvait, décontenancés, ont rebroussé chemin, puis sont revenus, un quart d'heure plus tard, escortés par pas moins de sept agents de police du Queensland qui ont confirmé l'identité du prince et ont fait valoir que leur autorité surpassait le dispositif légal en vigueur. Le propriétaire de l'établissement est alors intervenu pour mettre fin au malaise et faire entrer le prince et son entourage. "C'est une loi stupide, on a toujours su que ça allait être un cauchemar. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg avec le prince, ça arrive tout le temps avec des gens normaux", s'est plaint son associé auprès du Daily Telegraph, qui rapporte l'incident.

La princesse Mary en mère au foyer plutôt qu'en Australienne détendue

Très sportif (il est même le premier membre d'une famille royale à avoir accompli un Ironman, à Copenhague en 2013) et membre du Comité international olympique, le prince Frederik de Danemark est un spécialiste de la voile, qu'il a beaucoup pratiquée au plus haut niveau international, dans plusieurs catégories. Il s'est d'ailleurs rapidement mis en évidence lors de la semaine de régates d'Hamilton Island (Audi Hamilton Island Race Week), remportant dimanche la première course de l'événement. En marge de la compétition, il a confirmé à Channel 7 que la princesse Mary avait renoncé à l'accompagner dans son pays natal : "Elle adorerait être ici, a-t-il confié. Nous avions prévu qu'elle vienne aussi, qu'elle décompresse et qu'elle profite. Mais elle a pris une décision qui, je pense, est la bonne. Nos deux plus jeunes enfants viennent tout juste de commencer l'école et elle a choisi de rester à la maison, à l'évidence c'est une bonne maman."