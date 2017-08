Frédérique Bel en bikini : Une véritable bombe, sculpturale et sexy

Qui dit été dit maillot de bain et farniente au soleil. Et cela vaut aussi pour Frédérique Bel. L'actrice révélée dans la pastille Minute Blonde sur Canal+ ne manque d'ailleurs pas une occasion de nous le faire savoir. Sur Instagram, la comédienne de 42 ans partage son quotidien tournant essentiellement autour de ses projets professionnels devant la caméra. Quand la belle de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu n'est pas sur les plateaux, elle retrouve ses petits bébés : ses deux chiens, Dolly et l'adorable Jocaze, star de nombre de ses posts.

Et lorsque la bombe nous fait un combo animaux tout mignons-bikini en folie, c'est le like assuré. Sur l'une de ses dernières photos, publiée le 21 août, Frédérique Bel pose avec ses deux adorables compagnons canins, tout en arborant un très beau bikini griffée Princesse Tam Tam. Quelques heures plus tôt, elle squizzait ses chiens pour poser les mains sur les hanches et de dos, devant sa piscine. "Sweet home" écrivait l'actrice récemment vue dans Sales Gosses, qui exposait là sa jolie sa chute de rein dans un bikini jaune signée par la créatrice Do Paris. "Une belle sirène", lui écrit un admirateur dans le flot de commentaires enthousiasmés par la vue !