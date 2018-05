Frédérique Bel et Déborah François, resplendissantes chez Sandra & Co

Après avoir fêté le 5e anniversaire de Sandra & Co, Sandra Sisley a enchaîné avec une nouvelle soirée au Festival de Cannes 2018. Lundi 14 mai, l'épouse de Tomer Sisley a accueilli l'association Les Rois du Monde et une flopée de personnalités.

En tête de liste, les divines Frédérique Bel et Déborah François. Les deux actrices ont répondu à l'appel pour afficher leur soutien aux Rois du Monde, une association créée en 2012 qui oeuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante. C'est également une organisation qui s'est installéer à Cannes et à Nice et qui aide d'aux autres associations à concrétiser leurs projets.

À l'occasion de cette belle fête, on a pu croiser Michaël Youn, Axelle Laffont, la sublime Patricia Contreras, Dana Brody, Morgan Saylor, Jean-Louis Barcelona ou encore Randal Kleiser, le réalisateur de Grease. Ce dernier a pu applaudir les quatre chanteurs Alexis Loizon, Alyzée Lalande, Yanis Si Ahmed et Astou Gueye de la comédie musicale Grease, actuellement en train de se jouer au Théâtre Mogador à Paris.

C'est l'association Les Rois du Monde qui a invité tous les chanteurs de la comédie musicale Grease et le réalisateur du film culte, Randal Keisler.